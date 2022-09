CMA CGM va investir 1,5 mrd€ dans la transition énergétique du transport

FRANCE. Le groupe français CMA CGM lance un Fonds spécial Énergies doté d'1,5 mrd€ sur cinq ans. L'armateur marseillais indique dans un communiqué, publié dimanche 4 septembre 2022, qu'il permettra d'"accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique (...) en vue d'atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050".



"Depuis de nombreuses années, le Groupe CMA CGM s’est engagé en faveur de la protection de l’environnement. C’est au cœur de mes convictions et de notre stratégie. Mais face à l’urgence climatique, il est de notre devoir de redoubler d’efforts.

Avec ce fonds, nous allons pouvoir investir de façon significative dans des projets innovants de décarbonation de nos activités. Nous nous dotons des moyens nécessaires pour accélérer notre transition énergétique et celle de l’ensemble de l’industrie du transport et de la logistique", commente Rodolphe Saadé, Pdg de CMA CGM.



Le groupe entend soutenir la "production industrielle de nouvelles énergies, ainsi que des solutions de mobilité à faibles émissions" dans toutes ses activités. Il couvrira donc pas seulement les transports maritime, terrestre ou aérien, mais aussi les activités portuaires et logistiques et de bureaux. "Le fonds permettra de soutenir une plateforme mondiale d’innovations développée avec de grandes entreprises, des Pme, des startups, des acteurs académiques et scientifiques", poursuit le communiqué.