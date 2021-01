CMA CGM obtient la gestion du futur terminal du port d'Alexandrie

ÉGYPTE / FRANCE. CMA CGM (30,3 mrds$ - 25 mrds€ - de chiffre d'affaires et 110 000 salariés) gèrera et exploitera le Pier 55, futur terminal polyvalent du port d'Alexandrie a appris, mercredi 27 janvier 2021, son Pdg Rodolphe Saadé qui se trouve en déplacement en Égypte. Le groupe marseillais devrait prochainement signer un partenariat à long terme avec les autorités égyptiennes concernant le développement de solutions logistiques, la digitalisation, la formation des jeunes générations dans les domaines maritime et logistique. CMA CGM procèdera également à des investissements sur place.



Disposant d'une capacité de 1,5 million d'EVP (conteneurs équivalent vingt pieds), le terminal égyptien sera opérationnel en 2022. Il s'étendra sur une superficie de 560 000 m² avec des quais de plus de 2 km de long.



Le quatrième armateur mondial compte déjà près de 300 salariés en Égypte et fait escale dans six ports du pays. Ses navires traversent le canal de Suez plus de 700 fois chaque année.



Avec le Pier 55 d'Alexandrie, CMA CGM renforce sa présence en Méditerranée. Le groupe est déjà implanté à Marseille-Fos (où soutent ses navires propulsés au GNL), Séville, Malte, Thessalonique (Grèce) et le port syrien Lattaquié.