CMA CGM et Lundi Matin reprennent le Marseillais Oxatis

FRANCE. Le tribunal de commerce de Marseille annonce, jeudi 26 mars 2020, la validation de la reprise d'Oxatis par CMA CGM et Lundi Matin. L'entreprise française spécialisée dans les solutions de e-commerce se trouvait en redressement judiciaire depuis le 28 novembre 2019 sur demande de sa gouvernance. Son président du Conseil d'administration, Philippe Ozanian avait démissionné "pour motifs personnels avec effet immédiat" de cette fonction ainsi que de son poste d'administrateur, le 6 janvier 2020.



Un jugement du tribunal de commerce avait permis de maintenir la période d'observation de six mois avec pour objectif de réaliser la cession de l'entreprise. Huit offres de reprise et une proposition de plan de continuation (déposée par un tiers) ont été reçues. La juridiction phocéenne a donc tranché en faveur de l'armateur marseillais CMA CGM qui prend 90% des parts d'Oxatis. La start up éditrice de logiciels de gestion Lundi Matin, basée à Montpellier avec quarante-cinq salariés et créée en 2007, en récupère 10%.



Selon un communiqué de CMA CGM, les deux entreprises repreneuses "associent leurs expertises pour permettre à Oxatis de proposer une offre de bout en bout de la chaîne commerciale et logistique : création de sites internet e-commerce, logiciels de gestion et logiciels de caisse, et solution intégrée de logistique et de transport". Le texte précise que "la majorité des salariés sera reprise".



Créée à Marseille, qui restera son siège social, en juillet 2001, Oxatis (14,9 M€ de chiffre d'affaires en 2019) est présent en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. La cotation des actions Oxatis sur Euronext Paris (en vigueur depuis avril 2018) a été suspendue le 8 janvier 2020.