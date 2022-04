Bruxelles autorise l'Espagne et le Portugal à plafonner les prix des combustibles des centrales électriques

ESPAGNE/PORTUGAL. Mardi 26 avril, Teresa Ribera et José Duarté, respectivement ministre espagnole et portugais de l’Écologie/Environnement, ont reçu l'aval de Bruxelles pour limiter pendant douze mois le tarif de l'électricité en plafonnant à 50 euros par mégawatt-heure en moyenne le prix du gaz utilisé pour alimenter les centrales Il est actuellement voisin de 100 €.L'accord devrait produire des effets sur le coût de l'électricité à partir du mois de mai. En Europe, sur les contrats « non régulés », il est en effet calculé à partir du prix de gros de la matière première, généralement du gaz. Or, en Espagne comme au Portugal, les énergies renouvelables participent pour une part importante à la production électrique. La coupler au prix du gaz apparaît donc injuste pour les consommateurs.La France, grâce à sa forte production nucléaire, se trouve d'ailleurs dans une situation comparable.