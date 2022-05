BpiFrance s'ancre à Casablanca pour mieux installer sa marque Rédigé par Frédéric Dubessy , le Lundi 30 Mai 2022 - Lu 55 fois

Après l'implantation récente d'un bureau à Casablanca, BpiFrance veut inspirer et connecter les entreprises françaises et africaines lors d'un forum organisé dans la capitale économique marocaine en juillet 2022. Une délégation du réseau Africalink sera présente. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



- l'achat de cet article à 3 €

- une offre particuliers à 5 € par mois,

- une offre professionnels dès 10 € par mois.

Paiement par Paypal. Paiement par chèque seulement pour les abonnements annuels.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? Un souci avec votre abonnement ? : Contactez la rédaction Déjà abonné ? BpiFrance s'ancre à Casablanca pour mieux installer sa marque Rédigé le Lundi 30 Mai 2022