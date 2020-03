BpiFrance mutiplie son soutien aux entreprises affectées par le coronavirus

FRANCE. Après l'appel, samedi 14 mars 2020 sur les ondes de France Inter, à un "pont aérien de cash", par son président Nicolas Dufourcq, BpiFrance annonce, lundi 16 mars 2020, plusieurs mesures en faveur des entreprises affectées par les conséquences économiques du Covid-19. La banque publique d'investissement procède au rehaussement de sa garantie - qui devient accessible aussi aux ETI - à hauteur de 90% en partenariat avec les banques et les Régions pour les prêts de trois à sept ans accordés par les banques privées, pour les découverts confirmés pour une période de douze à dix-huit mois par la banque de l'entreprise.



BpiFrance va également apporter un soutien direct à la trésorerie des entreprises. A compter du lundi 16 mars 2020, le paiement des échéances de prêts qu'elle a accordée aux entreprises seront suspendues. La banque mobilise l'ensemble des factures, accompagnée d'un crédit de trésorerie représentant 30% des volumes mobilisés. Elle va aussi accorder des prêts - sans garantie personnelle du dirigeant ni sur sa résidence principale - de trois à cinq ans, pouvant aller de 10 000 € à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils seront de plus assortis d'un différé de remboursement du capital.



Selon Nicolas Dufourcq, ce plan va permettre "d’injecter 3 milliards d’euros de crédit dans l’économie française (...) S’il faut plus, s’il faut passer à 6, 7, 8 ou 9 milliards, on le fera."



BpiFrance a déjà mis en place un numéro vert (0 969 370 240) pour renseigner les Tpe, Pme et Pmi intéressées par des premières mesures. Il reste en vigueur pour les nouvelles. BpiFrance dispose de cinquante implantations régionales.