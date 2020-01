Bourbon Corporation attend sa liquidation judiciaire

FRANCE. Le Tribunal de commerce de Marseille se prononcera lundi 20 janvier 2020 sur la liquidation judiciaire de Bourbon Corporation. Depuis vendredi 2 janvier 2020, les actifs du spécialiste des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier sont passés entre les mains de la Société Phocéenne de Participation (SPP) en vertu d'un jugement du 23 décembre 2019. Détenue par les banques créancières de Bourbon* (qui représentent 75% de la dette du groupe), la SPP était la seule à avoir déposé une offre de reprise de l'entreprise après sa mise en procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille en août 2019. Il s'agit d'"une perte totale" pour les actionnaires annonçait à l'époque le Pdg fondateur Jacques de Chateauvieux qui détenait avec sa famille (holding Jaccar) 52,5% des parts au 31 décembre 2018. Il assure toujours la direction générale du groupe.



Créée en 1948, le Marseillais Bourbon affichait en 2018 un résultat net consolidé négatif de 458 M€ pour un chiffre d'affaires de 634 M€. Il possédait une flotte de 483 navires et opérait dans quarante-sept pays avec trente et une filiales.



Bourbon se trouve en difficultés financières depuis 2016, suite à la crise pétrolière et alors que l'industrie des hydrocarbures représente près de 100% de son activité. Son endettement était évalué à fin juin 2019 à 2,3 mrds€. Son action est supendue de la cote depuis le 9 octobre 2019 avant une probable radiation dans les prochains jours.



* BNP Paribas, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, CM-CIC Investissement, SCR, Crédit Lyonnais, Natixis, Société Générale.