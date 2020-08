Bombardements quotidiens entre Gaza et Israël

ISRAEL/PALESTINE. Les échanges du tirs entre Gaza et Israël engagés depuis début août se poursuivent. Jeudi soir puis ce matin (vendredi 21 août), l'armée israélienne a bombardé à deux reprises des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Une réponse à l’envoi de ballons incendiaires et à des tirs de roquettes sur Sdérot par les palestiniens.



Le sud d'Israël est en partie bouclé. Le pécheurs de la bande de gaza ne peuvent plus aller en mer et tous les points de passage la frontière terrestre entre Gaza et Israël restent fermés. Faute de carburant, la centrale électrique de Gaza a cessé sa production mardi 18 octobre.



Deux millions de palestiniens vivent à Gaza. Un gazaouite sur deux est au chômage.