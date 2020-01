Bolloré Ports va gérer le terminal portuaire de Port-Saïd dédié à l'automobile

ÉGYPTE. Le consortium composé de Bolloré Ports (France), Toyota Tsusho Corporation (Japon) et Yusen Kabushiki Kaisha (Chine) a signé, le 19 décembre 2019, une convention avec l'Autorité générale de la Zone économique du Canal de Suez pour construire, équiper et gérer un terminal roulier à Port-Saïd.



Livré en 2021, il sera le premier en Égypte dédié à l'automobile et devrait permettre la création de 400 emplois directs et 1 000 indirects.



L'entreprise française (Bolloré Ports est une marque de Bolloré Transport & Logistics) ne communique sur cet accord que depuis mardi 28 janvier 2020 en précisant que "le consortium s'engage à investir 150 M$ (136 M€) sur la durée de l'acquisition des équipements et l'aménagement des infrastructures".



Doté d'un quai de 600 mètres de long et d'un parc de stockage de 21 hectares pour la réception et la livraison des véhicules, le terminal proposera des services à l'industrie automobile, notamment en matière d'importation, d'exportation et de réexpédition de véhicules vers les marchés et ports des pays voisins.