Bientôt un péage de 7€ pour entrer dans l'espace Schengen

L'Union européenne voit plusieurs vertus à ce système qui, selon ses promoteurs, fera économiser du temps et des tracas aux voyageurs (l'ETIAS peut être accordé en quelques minutes), améliorera la gestion des frontières, complètera la politique européenne de libéralisation des visas, empêchera les migrations contraires au règlement, renforcera la lutte contre le crime et le terrorisme.La Commission européenne a émis l'idée de ce projet en avril 2016 et l'a proposé le 16 novembre 2016 dans un rapport de 281pages. En septembre de cette année là, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne de l'époque, avait justifié la mise en place de cette procédure dans son discours sur l'état de l'Union par ces mots: "Nous devons savoir qui traverse nos frontières. De cette façon, nous saurons quelles sont les personnes qui voyagent vers l’Europe avant même qu’elles n’arrivent ici."Le 5 juillet 2018, le Parlement européen a donné son accord sur ce nouveau système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages et confier la charge de son développement et de sa responsabilité opérationnelle à l'agence de l'UE pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice (eu-LISA). Après des négociations entre les eurodéputés et le Conseil de l'Union européenne, les règles de procédures de l'ETIAS ont été adoptées en septembre 2018.