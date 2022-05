Berthier Équipements accélère sa diversification provençale

Quand les industriels recherchent des machines et outillages uniques, sur-mesure, ils s’adressent à Berthier Équipements. Cinq ans après l’ouverture d’un site en Provence, la Pmi lyonnaise, vient de quitter Vitrolles pour des locaux plus spacieux à Bouc-Bel-Air. Accompagnée par Provence Promotion, l’entreprise, spécialiste du milieu nucléaire, se diversifie à la faveur de nouveaux projets d’automatismes qui pourraient révolutionner aussi bien le secteur ferroviaire que la blanchisserie ! Philippe Merle, directeur général et Amandine Reymond responsable du site de Bouc-Bel-Air, ont de belles ambitions pour développer le site provençal.



Après une première extension de l’agence sur la zone des Estroublans à Vitrolles en 2019, Berthier Équipements, concepteur d’équipements spécifiques à destination de l’industrie, a déménagé dans des locaux plus grands d’un immeuble flambant neuf. Il se situe sur le "Parc de Sauvecanne", à Bouc-Bel-Air, à deux pas du grand centre sportif de Décathlon où ingénieurs et clients viennent se dégourdir les jambes après une session de travail. Provence Promotion, qui avait contribué en 2016 à l’installation en Provence de l’entreprise fondée dans la banlieue lyonnaise, accompagne le bureau d’études dans sa phase de croissance avec Rising Sud et Pays d’Aix Développement. Sa suite sur...









