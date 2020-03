Benny Gantz de plus en plus proche de devenir Premier ministre d'Israël

Lundi 16 mars 2020, Reuven Rivlin, le président israélien, a confié à Benny Gantz le soin de former un nouveau gouvernement. Arrivé vainqueur lors des législatives du 2 mars 2020 (36 sièges contre 33 pour Benny Gantz), Benyamin Nétanyahou n'a pas réussi à obtenir les voix des soixante-et-un députés nécessaires pour assumer ce rôle. Son adversaire de Bleu Blanc pourrait réunir cette majorité grâce au soutien d'Israel Beitenou (droite nationaliste laïque) et de la Liste unie des partis arabes israéliens.Yuli Edelstein (proche de Benyamin Netanyahou), président de la Knesset, a décidé d'arrêter temporairement les travaux du parlement israélien pour éviter que l'opposition n'en prenne le contrôle, alors qu'un vote sur son remplacement devait intervenir. Yuli Edelstein s'est défendu de son action, arguant que son remplacement "interférerait" sur les négociations en cours entre le Likoud et Bleu Blanc et la présentation d'un gouvernement d'unité nationale.Si un changement de Premier ministre en Israël, une première depuis quatorze ans, tient la corde, Yaïr Lapid, numéro deux de Bleu Blanc a demandé à Reuven Rivlin, un délai supplémentaire de quatorze jours pour former une coalition. Il l'a révélé lors d'une interview dans le journal israélien Yedioth Ahronot.