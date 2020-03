Benny Gantz abdique en passant un accord de partage du pouvoir avec Benyamin Nétanyahou

ISRAËL. En acceptant de prendre la présidence du Parlement et en appelant à "un gouvernement d'urgence et d'union" avec son rival Benyamin Nétanyahou pourtant aux abois, Benny Gantz a pris à contre-pied ses alliés de circonstance, comme les analystes politiques.Depuis que Reuven Rivlin lui avait confié, le 16 mars 2020, le soin de former un gouvernement - alors que son parti Bleu Blanc était arrivé derrière le Likoud du sortant Benyamin Nétanyahou lors des législatives du 2 mars 2020- Benny Gantz avait reçu le soutien de la majorité des députés de la Knesset. Le poste de Premier ministre lui semblait acquis . D'autant plus que, la Haute cour de Justice réussissait enfin à contraindre à la démission le président du Parlement Yuli Edelstein, allié de Benyamin Netanyahou, qui s'accrochait à son siège depuis plusieurs jours malgré les injonctions de cette cour suprême.Jeudi 26 mars 2020 au soir, l'outsider promit à "chasser" du pouvoir celui qui occupe cette fonction depuis quatorze ans a donc surpris tout le monde par son revirement inattendu. Un accord entre les deux hommes ouvre la voie à un partage de pouvoir.Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'un député de Bleu Blanc occupe ce poste, Benny Gantz s'est présenté (avec succès, il était le seul candidat) pour prendre la présidence du Parlement. Il a été élu avec 74 voix pour et 18 contre. Si les suffrages du Likoud sont allés conforter son élection, quelques membres de son propre parti ont refusé de le suivre.