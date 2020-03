Benjamin Netanyahou remporte les élections israéliennes

ISRAEL. Deux semaines avant sa comparution devant un tribunal israélien pour corruption, le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient de remporter une victoire électorale surprise , « la plus grande victoire de sa vie » selon l’intéressé. Une « vie » politique pourtant longue. Bibi est premier ministre d'Israël depuis quatorze ans.Le pays va probablement enfin posséder une majorité suffisamment forte pour gouverner et sortir ainsi de la crise politique qui l'a conduit à trois élections en un an. Benjamin Netanyahou a nettement remporté les élections législatives avec 37 sièges pour son parti, le Likoud, contre 34 pour son principal opposant Benny Gantz. En ajoutant les élus de ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite, Bibi arrive à 59 sièges. Il lui en faut 61 pour gouverner. Deux députés que Bibi devrait trouver sans trop de difficulté.Cette victoire de l'ultra droite ne doit rien à l’absentéisme. 71% des israéliens en âge de voter ont fait le déplacement dans les urnes en dépit de la peur du coronavirus. Le fait d’élire un homme politique accusé de fraude, abus de confiance et corruption ne les a visiblement pas gênés. La probité n'a pas pesé lourd face aux promesses d’annexion rapide de la vallée de Jourdain et des colonies israéliennes en Cisjordanie, au mépris des résolutions des Nations Unies, mais avec la bénédiction et l'aide de Donald Trump.