Beneteau renforce sa présence au Portugal

FRANCE/PORTUGAL. Dans un communiqué de presse publié le 2 décembre 2021, Beneteau annonce le rachat du chantier naval portugais Rodman Lusitania. Le groupe vendéen (France) avait déjà acquis en septembre 2021 un autre chantier portugais, Starfisher.



Le Groupe Beneteau poursuit l’organisation de son activité industrielle par type et taille de bateaux » explique son PDG, Jérôme de Metz. « Cette acquisition nous permet de consolider notre implantation au Portugal pour servir le marché très dynamique des petits bateaux à moteurs de moins de 40 pieds destinés à la navigation de proximité ».



Beneteau modèle son outil industriel avec des chantiers navals basés au Portugal, en Pologne et aux Etats-Unis pour les petites unités, en France pour les bateaux de 40 à 60 pieds, la France également et l'Italie pour les plus de 60 pieds. Le chantier Rodman Lusitania est situé à Gandra, au nord du Portugal, sur un terrain de 60 000 m² dont 20 000 m² d’usines et d'entrepôts. Il appartenait à l'Espagnol Rodman, qui a recentré ses activités en Espagne depuis plusieurs années. Les locaux sont donc vides et distants de Cerveira, qui abrite Starfisher, d'une dizaine de kilomètres à peine. Le chantier Starfisher emploie 200 salariés sur 50 000 m², dont 15 000 m² de d'usine et d'entrepôts.



À terme, GB Portugal Lda, filiale portugaise du groupe Beneteau qui va regrouper les deux entités, devrait fabriquer 1 000 bateaux par an, avec 700 salariés.



Au niveau mondial, le groupe a généré en 2019-2020 (16 mois) un chiffre d'affaires de 1,344 milliard d'euros avec 7 600 salariés.