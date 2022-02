partager Banlieue sud de Tunis: La mise en agenda du problème de la pollution marine

Publié en janvier 2022. Rédigé par Khouloud Ayari.





Une consultation citoyenne a été organisée par l’Office national de l’assainissement deux mois après la chaîne humaine du 12 septembre sur les plages de la banlieue sud de Tunis. Dans cet article, une chronologie des événements liés à la lutte contre la dégradation de la mer de 2013 à septembre 2021 et un retour sur la consultation citoyenne de Novembre 2021 permet de suivre l’état des lieux de la question environnementale à l’échelle locale et nationale.

Extrait :



La population vivant sur ces côtes assiste à la dégradation de la mer et de son rivage depuis les années 90. Connue alors pour accueillir des vacanciers de tous bords, les hôtels de la banlieue sud regorgeaient de visiteurs. « Jusqu’aux années 80 à Ezzahra on ne nageait pas le week-end, faute de place comme l’a mentionné Ghazi, géologue retraité et activiste de 61 ans...

Fichiers pdf à télécharger Arab_Reform_Initiative_fr_banlieue-sud-de-tunis-la-mise-en-agenda-du-probleme-de-la-pollution-marine_21242.pdf (1.2 Mo)











