Banka për Biznes va accorder 5 M€ de prêts aux Pme du Kosovo

"Au moins 60% de l'ensemble soutiendra les investissements en matière d'économie d'énergie", indique la Berd. "Ce nouveau financement facilitera l'accès des petites entreprises à des financements bien structurés, ce qui les aidera à devenir plus compétitives et à se remettre des effets négatifs consécutifs à la pandémie de Covid-19", commente Matteo Colangeli, directeur régional de la Berd pour les Balkans occidentaux.Fondée en 2001, la banque kosovare propose une large gamme de produits bancaires commerciaux, particulièrement destinés aux Pme. "Cette ligne de crédit a montré qu'elle aide non seulement nos clients, mais qu'elle contribue également à la performance globale des Pme au Kosovo. En conséquence, elles deviennent plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux", souligne Arton Celina, Pdg de BPB. En mars 2019 , la Berd et l'Union européenne avaient ouvert un programme d'aide aux Pme kosovares composé de prêts, de subventions incitatives et d'assistance technique aux banques BPB et Procredit Bank. "L'UE est et restera le principal donateur, investisseur et partenaire commercial du Kosovo", assure Luigi Brusa, chef de coopération du bureau de l'UE dans ce pays.Jeudi 9 décembre 2021, Emmanuel Macron, président de la République française, a dévoilé que les Balkans occidentaux seraient l'une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qu'occupera la France à compter du 1er janvier 2022.