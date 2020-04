Bank of Africa obtient 145 M€ de la Berd pour limiter les effets économiques du coronavirus

MAROC. Bank of Africa (BOA) obtient un financement de 145 M€ auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Cette ligne, débloquée dans le cadre du paquet de solidarité de la Berd sur le coronavirus, va permettre à la BOA de proposer des prêts et des financements pour réduire l'impact de la pandémie dans l'économie marocaine. Notamment en répondant aux besoins immédiats de liquidités et de fonds de roulement à court terme de ses clients actuels.



Sur ces 145 M€, 100 M€ vont être rétrocédés par Bank of Africa à "des Pme qui connaissent une baisse d'activité, de chiffre d'affaires et de rentabilité", précise un communiqué de la Berd. 50 M$ (environ 45 M€) serviront à augmenter une ligne de financements existante de commerce multidevises non engagée pour faciliter les transactions à l'export et à l'import. Brahim Benjelloun-Touimi, directeur général exécutif de Bank of Africa, évoque "le renforcement de son engagement envers les entreprises marocaines, en particulier pour le refinancement de leurs opérations de commerce extérieur (...) alors que les marchés sont confrontés à des difficultés en termes de liquidité de change."



Pour Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, directrice de la Berd, "ce montage financier est essentiel pour la résilience des petites entreprises marocaines et pour le renforcement des opérations commerciales, qui sont indispensables dans cette crise mondiale."



Troisième plus importante banque du Royaume, cotée à la Bourse de Casablanca, Bank of Africa est majoritairement détenue par le groupe BMCE Bank (Banque marocaine du Commerce Extérieur).