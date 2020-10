Banca Intesa va accorder 20 M€ de prêts pour les entreprises et les municipalités serbes

SERBIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé, jeudi 29 octobre 2020, une ligne de crédit d'un montant maximum de 20 M€ à Banca Intesa Beograd. Cette enveloppe est dédiée au soutien, par des prêts, aux entreprises et aux municipalités pour les aider à contenir les conséquences économiques négatives de la pandémie de coronavirus. Et notamment répondre à leurs besoins de liquidités face à la diminution de leurs activités et de leur chiffre d'affaires avec la progression de la pandémie.



"Avec ce nouveau financement de la Banca Intesa, nos fonds pour l'économie réelle en Serbie, fournis par l'intermédiaire de prêteurs, approchent les 400 millions d'euros pour cette seule année", commente Zsuzsanna Hargitai, directrice régionale de la Berd pour les Balkans occidentaux et responsable de la Serbie. "La Banca Intesa a jusqu'à présent mis plus de 288 M€ à la disposition des citoyens et des entreprises de Serbie par le biais d'accords de lignes de crédit conclus avec la Berd", précise Draginja Đurić, pdg de Banca Intesa Beograd. Sa banque (3 000 salariés et 154 agences) est la plus importante de Serbie avec une part de marché de 16% du total des actifs à fin 2019.