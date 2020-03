Baisse du taux de croissance du PIB tunisien en 2019

TUNISIE. La Banque centrale tunisienne (BCT) annonce, jeudi 5 mars 2020, un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 1% en 2019 contre 2,7% en 2018.Selon la BCT, ce recul s'explique par la contre-performance des industries manufacturières (mécaniques et électriques; textile, habillement et cuir) et celles énergétiques qui a été, partiellement compensée par l'évolution positive des services marchands (notamment la poursuite de la reprise de l'activité dans branche hôtellerie et restauration) et de l'activité agricole et de la pêche.Le volume des exportations des industries mécaniques et électriques et des industries du textile, habillement et cuir ont reculé respectivement de 2,4% et de 6% sur 2019 contre 0,5% et 2,5% en 2018. Les indicateurs du tourisme et du transport aérien progressent de 15,4% d'un exercice sur l'autre pour les entrées de non-résidents, de 10,9% pour le nombre de nuitées hôtelières et de 7,5% pour les passagers aériens. L'activité agricole connaît un regain de 1,7% sur les neufs premiers mois de l'année 2019 grâce à une campagne céréalière exceptionnelle compensant une baisse importante de la production des olives à huile (750 000 tonnes contre 1,61 million de tonnes la saison précédente).La Tunisie vient de se doter d'un nouveau gouvernement dirigé par Elyes Fakhfakh.Le 28 février 2020, Fitch Ratings a décidé de maintenir la notation souveraine de la Tunisie à "B+" assortie de "perspectives négatives". Evoquant les caractéristiques structurelles solides de la Tunisie par rapport aux pays pairs (indicateurs de gouvernance et diversification de l'économie", l'agence de notation souligne toutefois un "niveau préoccupant" du déficit courant, des taux relativement élevés de la dette publique et extérieure ainsi que des niveaux "très faibles" de croissance économique "dans un contexte politique difficile".