Baisse des ventes mondiales de Renault et PSA

FRANCE. Renault et PSA ont connu une baisse de leurs ventes mondiales de respectivement 3,4 % et 10 % en 2019 par rapport à 2018, alors que le marché global de l'automobile observe un repli de 4,8%.



Une mauvaise commercialisation à l'international explique ce recul des deux constructeurs français. Ainsi, Renault et ses marques ont enregistré 3 753 723 immatriculations dans le monde pour des ventes en dehors de l'hexagone en chute de 4,8% (-0,8% hors Iran). Ceci est imputable notamment à l'impact de l'arrêt de la commercialisation en Iran, mais aussi des résultats catastrophiques, par exemple en Turquie avec 85 000 véhicules vendus qui devient le 12e marché - 6e en 2017 avec un record historique - mais aussi en Argentine. Ces trois derniers pays ont commercialisé 183 000 unités de moins par rapport à 2018.

Par contre, le Brésil (+11,3% grâce à la Kwid), la Russie (+5,8% grâce au SUV coupé Arkana) sauvent la mise. L'Europe observe la même hausse que la France avec 1,3%.



Alors que la marque Renault chute de 6,9%, Dacia, avec des ventes en hausse de 5,1% (et même de 10,4% en Europe) ainsi que Lada (+3,6%) et, plus anecdotique Alpine (4 835 A 110 livrées soit une progression de 130,9%), permettent au groupe de limiter la casse.

Notons toutefois qu'en 2018, le groupe Renault avait réalisé un record. Tout comme son concurrent Peugeot-Citroën.