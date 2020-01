Axa Banque veut confier son informatique à Arkéa

FRANCE. Axa Banque travaille sur un accord de partenariat de long terme avec Arkéa Banking Services (ABS), filiale à 100% du groupe Crédit Mutuel Arkéa, pour lui confier la gestion de ses activités informatiques et d'une partie de ses activités de back-office. Quelque 200 salariés (sur 800) seraient concernés par ce transfert.



" Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan de croissance d'AXA Banque. Nos clients et nos réseaux bénéficieront de nouvelles innovations et d'un excellent niveau de qualité de service. L'expérience et l'expertise technique d'Arkéa Banking Services, reconnues en matière de banque de détail, seront un atout pour AXA Banque ", souligne Marie-Cécile Plessix, directrice générale d'Axa Banque.



La filiale d'Axa France envisage de signer ce contrat à la fin du premier semestre 2020. Créée en 2002, elle a cédé ses activités en Belgique et en Allemagne pour conserver uniquement celles en France.