Avec l’IA, l’industrie aéronautique emprunte une nouvelle trajectoire

Big data, small data, Intelligence artificielle… Si ces termes se sont largement démocratisés, peu d’industriels aujourd’hui ont finalement recours aux experts de la donnée pour améliorer leurs process et augmenter leurs retours sur investissements. À Marignane, un projet collaboratif mené en 2019 durant six mois laisse entrevoir des perspectives prometteuses dans l’aéronautique. Au pilotage, les équipes d’Airbus Helicopters, les data scientists d’Axiodis et la TEAM Henri-Fabre.





Optimiser la composition d'un matériau, concevoir des revêtements encore plus résistants à l'épreuve du feu, favoriser la furtivité d'un engin pour, in fine, augmenter sa performance… Les premiers travaux, fruit de six mois de collaboration entre Airbus Helicopters Axiodis et TEAM Henri-Fabre , ouvrent des perspectives à l'industrie aéronautique. Le pôle d'innovation mutualisé entend faire converger deux univers : d'un côté les industriels en quête de performance et de l'autre les statisticiens à la recherche de l'équation parfaite. « Les industriels ont des difficultés à intégrer les analyses statistiques dans les process métiers. En travaillant sur un projet collaboratif concret, nous déployons des briques technologiques », souligne Franck Bocquet, directeur opérationnel de TEAM Henri-Fabre.









