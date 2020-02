Avec Ouigo, le low-cost entre en gare de Lyon Part-Dieu

FRANCE. La SNCF va doper son offre TGV à bas coût "Ouigo" en proposant de relier les centres-villes de Lyon et de Paris. Directeur général de Ouigo, Stéphane Rapebach l'a confirmé lors d'un entretien accordé à Le Parisien/Aujourd'hui en France alors que la nouvelle couvait depuis plusieurs mois.



Pour un tarif à partir de 16€ pour les adultes et 8€ pour les enfants (maximum de 115€), trois allers-retours (matin, midi et soir) seront disponibles dès le 10 mars 2020 à la vente entre les gares de Paris Gare de Lyon, Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache. Soit 7 000 places supplémentaires sur cet axe.



Les premiers départs (6h26, 12h30 et 18h35 de Paris - 9h17, 15h35 et 21h21 de Lyon) sont programmés pour le 1er juin 2020.



Jusqu'à aujourd'hui, seule la gare de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à une trentaine de kilomètres du centre-ville, se trouvait accessible avec cette offre. Elle le restera.



Ouigo couvre aujourd'hui près de 20% du trafic général des TGV.