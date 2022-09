Augmentation massive des prix du gaz et de l'électricité en Turquie

TURQUIE. EPDKL, le régulateur turc de l'énergie électrique, et son homologue pour le gaz Botals, viennent de décider d'appliquer, à partir de jeudi 1er septembre 2022, une augmentation de 20% des prix de l'électricité et du gaz pour les particuliers, et de 50% pour les entreprises.Cette mesure devrait accélérer encore l'inflation qui frappe le pays. Elle était de 80% en juillet 2022 (sur douze mois glissants) selon les autorité turques, d'au moins 150% d'après des économistes indépendants du pouvoir.Cette flambée des prix est à mettre en balance avec la croissance du PIB turc, de 7,6% au second trimestre 2022. Un taux élevé en trompe l'œil. Il s'explique par l'inflation et par l'augmentation des exportations rendue possible par l' effondrement de la valeur de la livre turque