Auchan va supprimer 677 postes et embaucher 135 nouveaux salariés

FRANCE. Après trois Comités sociaux et économiques (CES) extraordinaires (Auchan Retail France, Auchan Retail International et la direction des achats internationaux), mardi 14 janvier 2020, Auchan annonce 667 suppressions d'emplois (sur 4 000 salariés) dans ses structures centrales (siège et produits) et 135 nouvelles embauches, principalement dans la gestion de données et le digital.



Cette réduction d'effectif, 517 donc en solde net sur le territoire français, marque le premier Plan de départs volontaires (PDV) de l'histoire du groupe français de distribution. A noter que sur les 667 postes concernés, 652 sont actuellement occupés. Les magasins ne seront pas touchés.



Les syndicats craignaient un millier de départs.



Dans un communiqué d'Auchan Retail, le distributeur précise qu'il s'agit d'"une adaptation de l'organisation et des méthodes de travail pour être plus à l'écoute des nouveaux besoins et attentes du marché". Il entend par ce PDV reconquérir "des marges de manoeuvre financières pour investir dans l'innovation, le digital et la RSE" par la "création de liens et d'expérience au travers des magasins, pour en faire de véritables plateformes physiques, et en développant de nouveaux services phygitaux (NDLR : contraction de physique et digital - l'évolution du magasin physique) pour simplifier la vie des habitants."



En clair, Auchan veut systématiser dans ses magasins l'"accueil des partenaires ou experts locaux en leur mettant à disposition de la surface et en leur permettant de vendre en direct leurs produits et services (en alimentaire comme en non alimentaire)".