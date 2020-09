Auchan adapte son organisation en supprimant 1 475 postes en France

FRANCE. Auchan Retail (46 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 329 694 salariés dont 75 000 dans l'hexagone) envisage de se séparer de 1 475 postes en France. L'enseigne de distribution va procéder "à la suppression nette de 1 088 emplois actuellement occupés (1475 postes seraient supprimés dont dix vacants et 377 postes seraient créées)", précise la direction d'Auchan Retail France dans un communiqué. Les caissiers et caissières ne sont pas concernés par ces licenciements, mais devront devenir polyvalents.Le groupe français justifie cette annonce par une adaptation "aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens". Elle passe par une nouvelle "organisation des hypermarchés, de la chaîne marchandise et du service après-vente" qui verra la suppression des accueils SAV dans les hypermarchés et la fermeture de neuf des onze centres de réparation, seuls ceux d'Aubagne et de Trappes seront conservés. Auchan va s'appuyer sur les services de réparation des fabricants.L'enseigne va également intensifier "la proximité digitale, axe qui pourrait permettre la création de 600 postes environ", comme l'indique Auchan Retail France, avec la création de 300 "drives piétons".La démarche a débuté en janvier 2020 avec le plan Auchan 2022 du distributeur prévoyant des économies de l'ordre de 1,1 milliard d'euros et 677 départs volontaires. Cette deuxième phase arrive alors que le treizième groupe alimentaire mondial, présent dans quatorze pays avec 2 293 magasins, subit les effets de la Covid-19 accélérant l'adoption des nouvelles tendances de consommation.