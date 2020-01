Attirée par le dynamisme de l’écosystème biotechs, Ipsomedic s’installe à Marseille

Déjà à son actif, le dépôt et la publication de 10 brevets sur les procédés continus



Docteur en génie chimique, Edith Lecomte-Norrant a fondé Ipsomedic à Marseille en octobre 2019. Sa société conçoit des solutions innovantes axées sur le développement des molécules chimiques et des protéines, commercialisées auprès des laboratoires pharmaceutiques. Ses innovations brevetées et en cours de brevetage, permettent un gain de temps, réduisent les coûts de développement et de production de matière active destinées à fabriquer les médicaments, tout en réduisant les quantités de déchets. Quelques mois seulement après son installation à Marseille, elle mène des négociations avec les "big pharmas" mondiales et des biotechs régionales. Soutenue par Provence Promotion et le Pôle de compétitivité Eurobiomed, Ipsomedic prévoit de créer quatre postes à court terme. La suite sur...









