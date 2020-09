Athènes va acquérir 18 Rafale pour constituer un "bouclier national"

Dans un communiqué publié samedi 12 septembre 2020, Dassault Aviation (7,3 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 12 750 salariés) a confirmé cette commande. Son Pdg, Eric Trappier, indiquant que son entreprise se trouvait "totalement mobilisée pour répondre aux besoins opérationnels exprimés par l'armée de l'air grecque, et contribuer ainsi à assurer la souveraineté de la Grèce et la sécurité du peuple grec." Cliente depuis 1974 avec l'achat de quarante Mirage F1 (suivie de quarante Mirage 2000 en 1985), Athènes n'avait plus signé de contrat avec l'industriel depuis l'an 2000 et l'acquisition de quinze Mirage 2000-5 complétée par la modernisation de dix Mirage 2000 au standard 2000-5.Cette annonce intervient alors que d'énormes tensions entre la Turquie et plusieurs pays de l'Union européenne, dont la Grèce, sont de plus en plus fortes depuis qu'Ankara a dépêché un navire d'exploration gazière, escorté par des bâtiments de guerre, dans des eaux contestées. La déclaration finale des participants au Sommet MED7 affirmait une "entière solidarité avec Chypre et la Grèce face aux atteintes répétées à leur souveraineté et à leurs droits souverains ainsi qu'aux mesures agressives prises par la Turquie".Samedi 12 septembre 2020, Recep Tayyip Erdogan, a menacé à nouveau Emmanuel Macron, soutien d'Athènes, lors d'un discours télévisé. "Ne cherchez pas querelle au peuple turc, ne cherchez pas querelle à la Turquie (...) M. Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi", lançait le Premier ministre turc. Avant de demander à la Grèce de "se tenir à l'écart" des actions soutenues par des pays comme la France en Méditerranée orientale. Paris a renforcé sa présence militaire dans cette région.