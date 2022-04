Aroma-Zone s'implante à Marseille et prépare son internationalisation Rédigé par Frédéric Dubessy , le Mardi 19 Avril 2022 - Lu 120 fois

Le concept d'Aroma-Zone, la vente de produits cosmétiques et d'entretien pour la maison à confectionner soi-même, se renforce au Sud de la France avec l'ouverture d'une boutique à Marseille puis à Montpellier, et va bientôt s'exporter en Belgique, avant d'aller en Espagne et en Italie. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



