Armer pour affronter les cycles

La suite sur... La congestion des ports mondiaux, historique par son ampleur et sa couverture géographique, induit de nouveaux comportements de chaque maillon de la chaîne du transport. Le marché erratique combiné au jeu de l’offre et de la demande entraînent une pénurie de navires avec un effet domino qui fait les beaux jours des propriétaires non exploitants. Le prix des loyers ne cesse de flamber au point d’atteindre des taux journaliers historiques à 200 000 dollars.Cette hausse vertigineuse induit un nombre record de transactions et des comportements menaçant l’équilibre entre affrètement et propriété. Pour se mettre à l’abri des cycles, Marfret a toujours su trouver le savant dosage entre les deux.





