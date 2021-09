ArcelorMittal obtient 280 M€ de la BEI pour financer sa recherche en Europe

"Ce financement aidera Global R&D à porter plus avant les ambitions d’ArcelorMittal concernant la réduction de l’empreinte environnementale de ses activités et de ses produits. Nous allons pouvoir élargir nos travaux afin de développer des procédés de fabrication et des produits de rupture, durables sur le plan environnemental, à haute valeur ajoutée et rentables", commente Greg Ludkovsky, vice-président d'ArcelorMittal.Arcelor-Mittal (53,3 mrds$ - 45, 6 mrds€ - de chiffre d'affaires en 2020 et 15 500 salariés dans 40 sites de production) projette de réduire l'intensité de ses émissions de CO2 de 35% d'ici à 2030 avec un objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050.Ce partenariat entre la BEI et le groupe sidérurgique et minier connaît deux précédents. En mars 2017, ArcelorMittal signait un accord de financement de son programme européen de recherche et développement pour la période 2017-2020 avec la banque. D'un montant de 350 M€, il était garanti au titre du Plan d'investissement pour l'Europe. En 2020, la BEI avait consenti un prêt de 75 M€ à ArcelorMittal dans le cadre du volet "Projets de démonstration liés à l'énergie" du dispositif InnovFin et financé dans le cadre d'Horizon 2020 et du programme RNE 300 de la Commission européenne.