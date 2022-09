Aquila Clean Energy va investir 2 mrds€ dans les énergies renouvelables en Espagne et au Portugal

Pour mener à bien ces financements, Aquila Clean Energy a conclu, mercredi 7 septembre 2022, des crédits d'un montant total de 1 mrd€. La structure apporte, sur ces fonds gérés, le complément de la somme pour arriver à 2 mrds€. L'enveloppe de prêt est constituée par la Banque européenne d'investissement à hauteur de 400 M€ et un consortium de banques (Santander, NatWest, BNP Paribas, ING, Intesa SanPaolo, Banco Sabadell, KfW IPEX-Bank) apporte 600 M€.La garantie budgétaire de l'UE dans le cadre du programme InvestEU va permettre à la BEI "d'accroître sa capacité à prendre des risques et, dans ce cas particulier, d'assumer le risque lié au négoce d'électricité dans le cadre d'une structure de financement sans recours, étant donné que la transaction n'implique aucun mécanisme de couverture des prix tel qu'un PPA (NDLR: Contrat d'achat d'électricité), précise un communiqué de la Commission européenne.Successeur du plan Juncker et intégré dans le budget 2021-2027 de la Commission européenne, le programme InvestEU a été lancé en avril 2019 par le regroupement de l'ensemble des quatorze instruments financiers de l'Union européenne. Son objectif est de créer une économie européenne plus verte, plus numérique et plus résiliente.