Appétit insatiable de croissance pour Picadeli France

La suite sur...

Des salades fraîches en libre-service avec un large de choix d’ingrédients pour satisfaire tous les goûts à prix doux… Le concept de Picadeli, né en Suède en 2009, a été décliné en France en 2017 à l’initiative de quatre entrepreneurs français qui ont choisi Marseille pour créer le siège social de la filiale française. Picadeli a conquis les Monoprix, Carrefour, Franprix et autres Relay. En deux ans seulement, l’enseigne compte 425 bars à salades en France et au Bénélux. Elle a vendu 8 millions de salades en 2019. Une croissance rapide qui a poussé Picadeli dans des locaux plus grands à Marseille sur le périmètre d’Euroméditerranée. Provence Promotion qui a accompagné l’entreprise dans ses recherches immobilières vient de récompenser la footech pour son dynamisme et la création de nouveaux emplois sur le territoire en lui remettant le label « Invest in Provence ».