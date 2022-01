António Guterres appelle à "résoudre une fois pour toutes le conflit au Sahara occidental"

Répondant à une question sur l'action de Staffan de Mistura, son envoyé personnel pour le Sahara occidental qui vient de terminer, le 19 janvier 2022, une tournée au Maroc, en Algérie et en Mauritanie, le secrétaire général de l'Onu a appelé "au dialogue" le Maroc et le Front Polisario. "Dans une région du monde où nous voyons des problèmes de sécurité extrêmement graves, où nous voyons le terrorisme se multiplier dans le Sahel et de plus en plus près des côtes, il est dans l'intérêt de tous de résoudre une fois pour toutes ce problème du Sahara occidental", ajoute-t-il, précisant, "j'ai bon espoir que le processus politique reprenne à nouveau."Voici quarante-deux ans précisément que la question du statut du Sahara occidental se trouve en suspens. Les discussions se trouvent au point mort depuis le printemps 2019 . L'Onu a ajouté, depuis 1963, ses 266 000 km² sur sa liste des "territoires non autonomes". Le Maroc en contrôle 80% et le Front Polisario les 20% restants."Il est temps pour les parties de comprendre la nécessité d'un dialogue, de chercher une solution et pas seulement de maintenir un processus sans fin, sans espoir de résolution", souligne António Guterres.Lire aussi notre enquête spéciale sur le Sahara occidental en trois parties