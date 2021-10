Antoine Viallet : "Il faut baser nos relations avec le continent africain sur la réciprocité"

Quels sont les liens dans ce domaine de l'immobilier entre Marseille et sa région et l'Afrique ?



A.V. : Avec les MIA'S, que j'ai créé avec des associés, (NDLR : l'entreprise regroupe des acteurs de l'immobilier et des professionnels de la construction française) nous avons la volonté d'établir des relations durables entre les écosystèmes de l'immobilier africain et européen. Nous avons aujourd'hui trois dossiers. Un pour concevoir à Abidjan un ensemble immobilier de 20 000 m² en résidence-services, bureaux et commerce. Un autre pour accompagner, au Sénégal, des structures françaises qui ont décidé de vendre un gros actif immobilier, comment on le valorise . Et comment on lui donne du sens demain? Enfin, nous soutenons la mise en place de la plus grosse copropriété du Cameroun, car ce pays découvrent ce système. Nous sommes là aussi dans la transmission.



Quid de l'Afrique du Nord ?



A.V. : C'est le lien naturel. En dehors des problèmes politiques que nous pouvons rencontrer, et économiques comme en Algérie où il est difficile de créer une co-entreprise, le souci est de savoir comment nous, entrepreneurs marseillais, nous pouvons disposer de collaborateurs sur place - Au Maghreb, ils sont parmi les mieux formés - pour ensemble attaquer les marchés subsahariens. Nous avons l'exemple du Maroc qui représente le développement le plus stratégique et et le plus organisé.



Quelles sont les actualités du Club de l'Immobilier Marseille-Provence et des MIA's ?



A.V.: Nous allons accompagner la naissance du Club de l'Immobilier de Dakar qui s'est créé après notre voyage de l'an dernier (NDLR : février 2020). Il s'appellera le CIDAO : le Club Immobilier Dakar Afrique de l'Ouest, Quant aux MIA'S, nous recrutons actuellement un délégué général pour l'Afrique. Il sera basé sur place, à Abidjan. Nous développons aussi un concept "Baobab Village", pour étudier comment vivre différemment en ville en Afrique.



*Agroalimentaire, culture, diaspora, eau, éducation, énergie, financement, innovation, sport, transport, ville durable