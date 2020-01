Année record 2019 pour le numéro un mondial du luxe LVMH

FRANCE. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce, mardi 28 janvier 2020 au soir, un chiffre d'affaires 2019 de 53,67 mrds€ en progression de 15%. Il s'agit d'un record pour le numéro un mondial du luxe.Le groupe français réalise un résultat opérationnel courant de 11,5 mrds€ (+15%) et une marge opérationnelle courante de 21,4%. Son résultat net (part du groupe) s'affiche à 7,2 mrds€, en hausse de 13%.Tous les secteurs d'activités de LVMH se trouvent en évolution positive sur leurs ventes par rapport à 2018. Mode & Maroquinerie (+17%) et Parfums & Cosmétiques (+9%) enregistrent les plus forts développements.Louis Vuitton a été désigné comme marque française la plus valorisée dans le classement BrandZ du cabinet Kantar et WPP.