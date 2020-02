Anis Rahmani, patron du premier groupe de médias privés algérien, placé en détention

ALGÉRIE. Proche du clan de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, le Pdg d'Ennahar, Anis Rahmani, a été placé, vendredi 14 février 2020 en détention provisoire après 24 heures de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bab Jdid (Alger). De son vrai nom Mohamed Mokkedem, ce journaliste de quarante-neuf ans, dirige le plus important groupe de médias privé d'Algérie.La chaîne d'information en continu Ennahar a annoncé cette arrestation sans préciser quels étaient les faits reprochés à Anis Rahmani. La presse algérienne parle d'"infraction à la législation des changes", de "chantage pour l'obtention d'avantages indus" et de "détention de comptes bancaires à l'étranger". Le groupe Ennahar réfute les informations sur ces charges.Depuis plusieurs mois, de nombreux proches de l'ancien président ont été mis sous les verrous et même condamnés à plusieurs années de prison ferme comme son frère Saïd Bouteflika , deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que d'autres hommes d'affaires dans le cadre d'une opération "mains propres" amorcée en avril 2019.