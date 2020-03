Andorre réserve désormais ses cigarettes et son alcool à ses nationaux

Face aux rumeurs sur les réseaux sociaux et à une mauvaise interprétation de la direction inter-départementale des routes du Sud-Ouest (Dirso) - qui communiquait, dimanche 15 mars 2020 au matin, sur une fermeture de la frontière -, Eric Jover, porte-parole du gouvernement andorran, a précisé que "les restrictions de circulation n'entravent pas les liaisons de l'Andorre vers l'Espagne et la France. Il n'y a pas de fermeture des frontières." En fait, les douaniers andorrans prévenaient à l'entrée du pays les Français qu'ils ne pourraient pas acheter, ni alcools, ni cigarettes, ces derniers faisant alors demi-tour.



Les Andorrans sont eux soumis à des restrictions strictes d'achats et les commerçants doivent indiquer sur un registre les identités des personnes (avec la date et l'heure) qui ont acheté du tabac ou de l'alcool et les quantités acquises. De même, toute publicité ou promotion d'un de ces produits devient interdite.



La Principauté a fermé les commerces non essentiels et les établissements scolaires et interdit les déplacement non-urgents ainsi que les promenades à pied sur la voie publique.