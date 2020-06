Andorre redevient le supermarché des Français pour l'alcool et le tabac

ANDORRE. Depuis lundi 1er juin 2020 et la réouverture de la frontière entre la France et Andorre, la petite ville du Pas-de-la-Case subit l'assaut des consommateurs français venus acheter alcool et tabac moins chers. Ils en étaient privés depuis mi-mars 2020 et la publication d'un décret andorran , pour cause de Covid-19, n'autorisant plus que les ressortissants de la Principauté à se fournir dans ces commerces aux produits détaxés si convoités . L'afflux se poursuit d'autant plus que les soldes ont été avancés de ce côté de la frontière avec des démarques de 20 à 50%.Quelque 6000 voitures françaises, causant d'immenses bouchons à l'entrée du pays (jusqu'à 13 km), ont été recensées par les douanes andorranes lundi 1er juin 2020. En deux jours, ce sont 13 000 Français qui ont franchit la frontière selon des données provenant des autorités locales. Quatre-vingt agents municipaux ont été mobilisés dans les rues du Pas-de-la-Case pour faire respecter les mesures sanitaires et notamment le port du masque et les 1,50 mètre de distanciation sociale.