Andorre augmente ses ventes de tabacs de 50% malgré la fermeture de ses frontières

Cette progression en mai 2020 est "un phénomène directement lié à l'attractivité des prix pratiqués sur le territoire andorran, où le poids de la fiscalité sur les produits du tabac est pratiquement trois fois inférieure à celle de la France", souligne le second acteur du marché français du tabac avec les marques News, JPS, Gauloises Blondes, Casa de Garcia, Fleur de Savane, Ninas, Rizla+.



Le prix moyen d'un paquet de vingt cigarettes dans la principauté est de 3,75€ contre 9,70€ en France grâce à une fiscalité trois fois inférieure en Andorre.



La Seita, s'appuyant sur une source Logista, durant le confinement en France, entre le 1er et le 30 avril 2020 et par rapport à mars 2020, révèle que les ventes de cigarettes par les buralistes français ont augmenté de 19,5% (+43,4% pour le tabac à rouler ou à tuber). Ces progressions sont encore plus importantes aux frontières : +71% à celle avec l'Allemagne pour les cigarettes (+232,2% pour le tabac à rouler), +47,1% avec la Belgique (+188,4%), +44,9% avec l'Espagne (+73,6%) et +23,1% avec l'Italie (+38,7%).



"La disparité des politiques fiscales sur les produits du tabac des pays frontaliers avec la France provoque directement cette évasion commerciale. Augmenter les prix sur les cigarettes ne luttera pas contre la prévalence tabagique, mais incitera simplement les français à passer de l’autre côté de la frontière pour réaliser des économies", commente Hervé Natali, responsables des relations territoriales à la Seita. Il préconise de "mettre fin au matraquage fiscal, accompagner les fumeurs dans leur sortie du tabac et les encourager à passer à une alternative moins nocive comme la vape doit être envisagé rapidement."



Les achats de tabacs à l'étranger combinés au commerce illicite se traduirait par la perte de 5 mrds€ de recettes fiscales pour l'Etat français chaque année. L'explosion de la contrebande a conduit 9 000 buralistes à fermer depuis 2000. En 2019, la Douane française a saisi 360 tonnes de tabac, un chiffre en hausse de 49% par rapport à 2018.