Amnesty International dévoile des "violation du droit humanitaire international" à Idlib en Syrie

SYRIE. Selon un rapport d'Amnesty International , des crimes de guerre ont été commis durant la bataille d'Idlib en Syrie. Ce texte de quarante pages de l'Organisation non gouvernementales (ONG) publié lundi 11 mai 2020, documente dix-huit attaques menées du 5 mai 2019 au 25 février 2020 (mais principalement en janvier et février 2020), entâchées de "violations sérieuses du droit humanitaire international (qui) sont équivalentes à des crimes de guerre".Au rang des accusés figurent le régime de Bachar al-Assad et son allié russe. "La Russie a continué à fournir un soutien militaire inestimable, notamment en menant directement des frappes aériennes illégales et ce soutien facilite les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'armée syrienne", précise Heba Morayef, directrice régionale d'Amnesty International dans un communiqué.Amnesty International parle d'exactions dans des centres médicaux et des écoles de cette région située au Nord-Ouest du pays. Elle cite notamment le bombardement par les Russes des abords de l'hôpital Al-Shami à Ariha le 29 janvier 2020 (voir photo) et d'une école d'Idlib le 25 février par le régime syrien avec des armes à sous-munition interdites par le droit international.