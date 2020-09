Amnesty International dénonce la politique maltaise de reflux des migrants

MALTE. Amnesty International a accusé, mardi 8 septembre 2020 dans un rapport titré " Vagues d'impunité : les violations par Malte des droits des réfugiés et des migrants en Méditerranée centrale ", le gouvernement maltais de "s'abaisser à des tactiques de plus en plus méprisables et illégales pour se soustraire à ses responsabilités envers les personnes dans le besoin" pour éviter l'arrivée de migrants en provenance d'Afrique du Nord.Selon l'ONG, "le gouvernement maltais a eu recours à des mesures dangereuses et illégales pour faire face aux arrivées de réfugiés et de migrants en mer". Est notamment citée l'organisation de refoulement illégaux vers la Libye depuis un accord signé entre La Valette et Tripoli fin mai 2020. "Il est honteux que l'UE et l'Italie aient normalisé leur coopération avec la Libye en matière de contrôle des frontières, mais renvoyer des personnes en danger en Libye est tout sauf normal", indique Elisa De Pieri, chercheuse régionale à Amnesty International dans ce rapport. Selon elle, "les Etats membres de l'UE doivent cesser d'aider au retour des personnes dans des pays où elles sont confrontées à des horreurs indicibles."Le 15 avril 2020, un groupe de cinquante-et-une personnes (dont sept femmes et trois enfants) a ainsi été renvoyé en Libye après avoir été secouru dans la région de recherche et de sauvetage de Malte par un bateau de pêche commerciale. Le Dar Al Salam 1 a été chargé par le gouvernement maltais de ramener ces réfugiés et migrants qui ont été remis aux autorités libyennes.