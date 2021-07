Alterian Resources découvre des gisements de cuivre et d'argent à haute teneur au Maroc

MAROC. Les trois projets d'extraction au Maroc attribués par appel d'offres en mars 2021 à Alterian Resources, filiale à 100% d'Altus Strategies, semblent très promoteurs. Les premières fouilles sur les sites d'Azrar, Izougza et Tata (252 km² au total dans l'Anti-Atlas occidental) ont produit d'"excellents résultats", selon Steven Poulton, directeur général d'Altus.



Un communiqué de la compagnie britannique fait état de la découverte de jusqu'à 8,37% de cuivre dans la brèche d'Izougza, 3,41% de cuivre et 56 grammes par tonne d'argent dans celle d'Azrar et jusqu'à 0,24% de cuivre dans les sédiments du site Tata. Le premier gisement est exploité par le Canadien Aya Gold & Silver, les deux autres par Managem, le groupe minier marocain.



"Nos équipes sur le terrain ont identifié de nombreuses cibles pour une exploration de suivi", indique Steven Poulton. Des preuves d'exploitations minières artisanales historiques de roches dures ont été révélées et cartographiées au cours de cette opération.



Analysés par un laboratoire marocain indépendant, AfriLab, les résultats portent sur soixante-dix-huit échantillons de roche prélevés à l'affleurement et seize échantillons choisis dans des tranchées.



D'autres explorations de reconnaissance se trouvent en cours sur les gisements de Jafra, Tiddas et Amsa (221 km² au total), récemment attribués à Alterian Resources. L'entreprise compte désormais dix projets au Maroc couvrant une superficie totale de 675 km².