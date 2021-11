Alstom va moderniser le métro du Caire pour 876 M€

Le métro Metropolis du Caire sera conçu et fabriqué en France sur le site de l'équipementier de Valenciennes Petite-Forêt. Celui du Creusot s'occupera des bogies (chariots situés sous le véhicule où sont fixés les essieux et les roues) et de l'intégration du moteur, alors que Villeurbanne gèrera les systèmes d'information voyageurs et Toulouse l'ingénierie électrique."Les travaux de maintenance seront effectués au dépôt du Caire et gérés localement, créant ainsi des opportunités d'emploi à long terme", précise un communiqué d'Alstom. L'entreprise mettra en place un plan de formation et de développement en partenariat avec l'Egyptian Company for Metros (ECM), opérateur et gestionnaire de la maintenance de la ligne 1. En octobre 2021, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) avait signé un accord avec le Sud-Coréen Hyundai Rotem Company pour former quatre-vingt jeunes chômeurs égyptiens à la maintenance du matériel roulant de la ligne II du métro du Caire.Lancée en 1987, la ligne 1 du métro du Caire (New El-Marg/Helwan) est la plus ancienne du pays et même du continent africain. Elle transporte sur 44 km jusqu'à 2,5 millions de passagers par jour en heure de pointe et dessert trente-cinq stations. Les rames actuelles datent des années 1980.