Allianz Real Estate ajoute huit sites logistiques à son portefeuille italien

ITALIE. Allianz Real Estate annonce, mardi 8 mars 2022, la signature d'un accord, pour le compte de plusieurs de ses filiales, visant au rachat de huit installations logistiques en Italie pour un montant de 91 M€. Le gestionnaire d'investissements immobilier allemand ajoute ces importantes acquisitions à son portefeuille d'actifs gérés dans ce secteur par son Fonds logistique italien (Italian Logisitcs Fund - ILF) qui pèse désormais plus de 500 M€. Il s'agit de la sixième transaction du groupe dans ce domaine en trente-six mois.



Ces acquisitions concernent plus précisément deux installations traditionnelles voisines implantées sur 60 000 m² dans le Nord de l'Italie, à 25 minutes du centre-ville de Milan. Elles sont pré-louées à un locataire italien.



Six entrepôts de messagerie, d'une surface moyenne de 5 000 m² complètent ce lot. Ils se trouvent à proximité des villes de Venise, Vicence, Novare, Modène et Pérouse et près d'autoroutes et de voies ferrées à grande vitesse. Ils sont tous aussi pré-loués sur la base de baux à long terme.