Algérie - Profil National de Changement Climatiques

La République algérienne démocratique et populaire (ci-après «l'Algérie») est un pays d'Afrique du Nord délimité par la Méditerranée au nord et le désert du Sahara au sud. L'Algérie est frontalière de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, de la Tunisie et du Sahara occidental et est le plus grand état d'Afrique en termes de superficie géographique totale. L'économie algérienne est fortement tributaire des exportations de gaz et de produits pétroliers, ainsi que des exportations de produits agricoles spécialisés (environ 8,8% de la force de travail est employée dans le secteur agricole) et de minéraux tels que le fer, le zinc et le cuivre.