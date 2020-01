Alger reprend la main sur le dossier libyen

Fayez al-Serraj, chef du gouvernement d'union nationale libyen, et Mevlut Cavusoglu, chef de la diplomatie turque, se trouvent à Alger. Le nouveau président algérien compte bien devenir l'arbitre de ce conflit à ses frontières. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



- l'achat de cet article à 3 €

- une offre particuliers dès 5 € par mois,

- deux offres professionnelles à 10 et 14 € par mois.

Paiement par Paypal. Paiement par chèque seulement pour les abonnements annuels.

Vous souhaitez avoir plus d'infos ? Un souci avec votre abonnement ? : Contactez la rédaction Déjà inscrit ? Alger reprend la main sur le dossier libyen Rédigé le Mardi 7 Janvier 2020