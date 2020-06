Alexandre de Navailles, président d'Hertz France, prend la direction générale de Kedge Business School

FRANCE. Le conseil d'administration de Kedge Business School annonce, mercredi 10 juin 2020, la nomination d'Alexandre de Navailles comme directeur général. Actuel président d'Hertz France il prendra ses fonctions le 1er juillet 2020 pour combler un poste vacant depuis la démission de José Milano le 4 octobre 2019. José Milano était parti rejoindre, en tant que directeur général délégué en charge des opérations, puis directeur général en janvier 2020, le groupe Inseec U, école privé d'enseignement supérieur.Après un master en finance de l'Université Paris Dauphine (1992-1997), Alexandre de Navailles est entré en janvier 2000 dans le groupe Hertz. Il y a occupé différentes fonctions avant d'en devenir son directeur général en février 2015 puis président depuis avril 2018." La transformation du business model, la réponse à une concurrence internationale de plus en plus forte, la mise en avant de la marque, la digitalisation, l’exigence absolue d’un niveau de service irréprochable sont les priorités qui m’ont animé ces dernières années", indique-t-il. "Elles sont aussi celles de Kedge Business School. La formation de nos leaders de demain est un enjeu majeur et passionnant. L’école doit accentuer sa croissance à l’international, tout en continuant à œuvrer efficacement au service de ses étudiants, de ses diplômés et des entreprises", poursuit-il.L'école de management, disposant de campus à Marseille, Toulon, Bordeaux, Paris, Dakar, Shanghai, Suzhou ainsi que trois campus associés (Avignon, Bastia, Bayonne), ambitionne d'atteindre le Top 15 des business school européennes (elle n'est que 31e selon le Financial Times) et se rapprocher du Top 5 des françaises. Elle compte 14 800 étudiants, dont 25% étrangers, et 192 professeurs permanents (44% internationaux)." Kedge doit devenir l’école de référence de l’expérience apprenant pour préparer les étudiants aux enjeux du monde de demain. Avec le recrutement d’Alexandre de Navailles, nous affirmons la volonté de confier durablement l’avenir de notre école à un dirigeant au profil international pour accélérer la transformation de Kedge. Soucieux d’associer des valeurs humaines aux missions éducatives, il apportera une dynamique et une vision d’entreprise dans le monde des business schools où l’expérience et le service aux apprenants, l’innovation, la différenciation, l’internationalisation, la marque, feront de plus en plus la différence", commente, par voie de communiqué, Agnès Grangé, présidente du conseil d’administration de Kedge.