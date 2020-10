Alba Leasing propose 980 M€ de financements aux Pme italiennes avec l'aide de la BEI

ITALIE. Les entreprises italiennes vont pouvoir bénéficier de 980 M€ de ressources financières supplémentaires à des conditions avantageuses grâce à un accord entre la Banque européenne d'investissement (BEI) et Alba Leasing*.



L'opération s'est déroulée via un financement de titrisation (souscription de titres senior et mezzanine du portefeuille de prêt d'Alba Leasing) d'un montant total de 490 M€ réalisé par la BEI pour 440 M€ et le Fonds européen d'investissement (FEI) pour 50 M€. Alba Leasing double la somme pour obtenir un montant de 980 M€.



Ces sommes devraient permettre à 8 000 Pme et Eti locales de moins de 3 000 salariés de bénéficier de crédit-bail de la part du spécialiste italien du financement par leasing pour leurs projets d'investissement dans tous les secteurs économiques. 20% des ressources seront néanmoins réservées à des opérations concernant l'environnement, donc dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, des mesures de conservation de ressources naturelles (agriculture, élevage, transports publics et privés, collecte et traitement des déchets, opérations réduisant les émissions et l'impact du changement climatique).



Deux tiers des près de 1M€ iront aux micros, petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés.

Les projets (achat d'installations, d'équipements, de voitures et autre véhicules à moteur à usage professionnel, de machines, de bâtiments existants ou nouveaux...) pourront être financés à 100% avec un maximum de 12,5 M€ pour chaque opération de crédit-bail.



*Alba Leasing (13 000 contrats signés pour un total de 1,5 mrd€ en 2019) est détenu par Banco BPM (39,19%), BPER Banca (33,5), Banco Popolare di Sondrio (19,26%) et Credito Valtellinese (8,05%).